Samsun'da Lider Çocuk Tarım Kampı yapıldı

sınıf öğrencilerine yönelik her yıl gerçekleştirilen "Lider Çocuk Tarım Kampı" bu yıl Samsun'da yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Birleşmiş Milletler 2022 yılını Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı olarak belirlemiştir. Bu tema ile ilimizde Lider Çocuk Tarım Kampı 25- 26- 27 Mayıs tarihleri arasında Canik 100. Yıl İlköğretim Okulu 4/C sınıfı öğrencilerinin katılımıyla balıkçılık ve su ürünleri konusunda bilgilerini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte, çocuklarımıza; su ürünleri ve su kaynaklarının tanıtımı, su ürünleri tüketiminin beslenmemizdeki önemi, yöremize uygun türlerin tanıtımı, çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda eğitim verilmiştir” dedi.

Lider Çocuk Tarım Kampına katılan çocuklar, 3 günlük süren program çerçevesinde ilk gün; Derbent Baraj Gölü'nde kurulmuş alabalık yetiştiriciliği tesisinde katamaranla kafeslerin yanına götürülerek kafes balıkçığının yapılışı konusunda bilgilendirildi. Burada çocuklar balıkların beslenmesine yardım etti ve Türkiye'nin Karadeniz kıyısında tek sulak alanı olanı Kızılırmak Deltası'nın önemi biyoçeşitlilliği konusunda gezi, gözlem ve tanıtım yapıldı.

Etkinliğin ikinci gününe Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi gezisi yapılarak başlandı. Sonrasında bir alabalık çiftliğine gidilerek doğa ve çevre gezisiyle beraber, tesisteki at çiftliği gezdirildi ve hayvan sevgisi aşılanmaya çalışıldı. Aynı gün yapılan Canik Balıkçı Barınağı İşletmesi gezisinde ise Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Esma Zeybekoğlu; balıkçı teknelerinin tanıtımı, tekneyle balık avcılığın nasıl yapıldığını ve balıkçı barınakları konusunda bilgi verdi. Yine Canik Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri yetiştiriciliği, balık çeşitlerinin tanıtımı, balığın beslenmemizdeki önemi, sürdürülebilir bir gelecek için su ürünlerinde biyoçeşitliliğin korunması konularında Su Ürünleri Mühendisi Filiz Civil de bir eğitim verdi.

Kampın 3. gününde ise İl Müdürü İbrahim Sağlam etkinliğe katılan çocuklara katılım belgelerini vererek defne fidanı hediye etti. Çocuklarla oyunlar oynayıp doğa yürüyüşü yapan İl Müdürü Sağlam, Bayraktepe Milli Parkı'nda çocuklarla piknik yaptı. Kampın önemine dikkat çeken Sağlam, gelecek yıllarda etkinliğin daha geniş kapsamlı yapılabilmesini ve daha çok sayıda çocuğu kampa dahil etmeye çalışacaklarını söyledi.