Samsun'da lise 210 ton dezenfektan üretti

Samsun'da bir lise 'Ata Kimya' ismini verdikleri marka adı altında temizlik malzemesi üretiyor. Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından yoğun talep üzerine dezenfektan malzemesi üretimi hız kazanan okul, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerinden de sipariş alıyor.

Samsun Atakum Meslek ve Teknik Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 31 sene önce 'Ata' isimli kimya markası oluştu. Günümüzde üretime devam eden lise hastanelere, kamu kurumlarına, belediyelere, okullara, öğrenci yurtlarına temizlik ürünü ve dezenfektan satıyor. Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından yoğun talepler üzerine 7/24 çalışan lise 21 farklı çeşit dezenfektan malzemesi üreterek takdir topladı. Ayrıca mezun öğrenciler okul bittiğinde bu üretim merkezinde istihdam ediliyor.

"Öğrenciler hem üretiyor hem hayata hazırlanıyor"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, "Ata Kimya Samsun'un tescilli markasıdır. Son günlerde meydana gelen virüs hadisesiyle ilgili okulumuz dezenfekte malzemesi üretimine başladı. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte çalışmaya devam eden öğretmen ve öğrencilerimiz 7/24 üretim yapıyorlar. Öncellikle ilimizde mevcut bulunan okullarımızın ihtiyacını karşıladık. Diğer kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki diğer illerden gelen taleplerde var. Bunları bir plan dahilinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hammade bulabildiğimiz kadar diğer illerinde ihtiyaçlarını karşılayacağız. Meslek liselerinin önemini bu hadise ile bir daha anlamış olduk. Bakanımız her konuşmasında meslek liselerinin önemini vurguluyor. Bizler de velilerden öğrencileri meslek liselerinin yönlendirmelerini talep ediyoruz. Çocuklar burada hem üretiyor, hem de hayata hazırlanıyor" dedi.

"Korona virüsü sürecine en iyi şekilde katkı sağlayacağız"

Korona virüsünün çıkmasından dolayı çalışmalara hız kazandıklarını ifade eden Okul Müdürü Melek Çelebi, "Ata Kimya markası ile eğitim hayatına devam kimya alanımızda 91 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu alanda şu süreçte korona virüsü gündeme geldiğinden bu güne 210 ton dezenfektan ürettik. İlimizin bütün ihtiyaçlarını çoğunlukla karşıladık. Karadeniz Bölgesi'ndeki bütün illerde bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir plan dahilinde ham madde sevkiyatlarımız yapılıyor. Şu sıralar biraz ham madde sıkıntı yaşadık, onları da aşıyoruz. Bu süreçte en güzel şekilde katkı sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.