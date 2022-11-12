Samsun'da lise öğrencisi tabancayla kendini vurdu

Samsun'da tabancayla kendini vuran 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü mevkisindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Ali D. tabancayla kendini vurdu. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mert Ali D.'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.