Samsun'da lise öğrencisinden Fahrettin Koca'ya şiir

Samsun'da Huriye Süer Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Gelir, korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazdığı şiirle destek verdi.

Fahrettin Koca'nın çalışmasından etkilendiğini söyleyen Gelir, bu sebeple tıp okumaya karar verdiğini belirtti. Burak Gelir, “Hobi olarak daha önce de şiir ve hikaye yazıyordum. Daha çok şehitlerimiz için yazdığım şiirlerim var. Bu şiiri Fahrettin Koca'ya ve bütün sağlıkçılara ithafen yazdım. Onların azimli çalışması beni çok etkiledi. Bu konuda içimden gelenleri kağıda dökmek istedim. Beni etkileyen birlik olmak azmi oldu. Korona virüsü birlik olmayı öğretti. Bu süreçte Bakan Koca da çalışmasıyla benim de olduğu gibi herkesin gönlünde taht kurdu. Gelecekte de tıp okumak doktor olmak istiyorum. Bunda Fahrettin Koca'dan etkilendim. Benim için çok iyi bir örnek oldu. Babam 2007 yılından beri kronik miyeolid lösemi hastası. O yüzden de doktor olmak benim için çok önemli. Eğer yapabilirsem psikiyatrist veya nöroloji uzmanı olacağım. Okullarda da seminerler düzenleyip gençlere yol gösterme öğrenme aşkı aşılamayı amaçlıyorum” dedi.

Liseli Burak Gelir'in yazdığı şiirde, “Bu ne sıkı çalışmadır bu ne güzel bakan/Soy ismine benzer yüreği de kocaman/ El birliğiyle inşallah kurtulacağız koronadan/ Biz tedbirimizi alalım yardım eder yaradan/ Siz laf söyleyenlere aldırmayın bakanım/ Onlar konuşsunlar biz işimize bakalım/ Şu virüsü birlik olarak atlatalım/ Sonra zaferi hep beraber kutlayalım/ Çaşıltığınız çok açık yorgunluk akıyor gözlerinizden/ Ben Türkiye adına konuşuyorum öpüyoruz ellerinizden/ Vefat haberi vermek zordur belli oluyor sesinizden/ Allah razı olsun bizler için çalışan hepinizden” dizeleri yer aldı.