Samsun'da lokantalara denetim

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoran ve lokantalarda yaptığı denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kentin işlek noktalarındaki restoran ve lokantaları kontrol etti. Vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere yasal işlem uyguladı.

“Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanındayız"

Denetimle ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye olarak sadece üzerimize düşen vazifeleri yapmakla yetinmiyor, sosyal belediyeciliğin gereklerini de yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yapılabilecek tüm hizmetlerin en başında gelmektedir. Biz hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.