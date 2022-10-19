Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da LPG yüklü tankerin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'da LPG yüklü tankerin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Tokat'ta LPG götüren Erdinç Pala idaresindeki 29 AAF 416 plakalı tanker, kavşakta Hülya Aydın'ın (34) kullandığı 06 CNL 863 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.