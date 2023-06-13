Samsun'da manda yetiştiriciliğine teşvikler sürüyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ‘Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi' ile 5 ilçede manda yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, proje çerçevesinde 2022 yılında 91 işletme, 3 bin 124 manda ve bin 18 malak için toplam 6 milyon 254 bin 600 TL destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

Samsun'da uygulanan ‘Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi' çerçevesinde, 19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesinde Derya Sözen'e ait manda işletmesi, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Manda Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İsmail Metin, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli Proje Lideri Prof. Dr. Hüseyin Erdem, İlçe Müdürü Galip Baykal, Şube Müdürleri ve ilgili personel tarafından ziyaret edildi.

‘Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi' çerçevesinde Samsun'da 2011 yılında Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçesinde manda yetiştiriciliği başladı. 2013 yılında Vezirköprü ile 2016 yılında da Ladik ilçelerinin dahil edilmesiyle toplam 5 ilçede TAGEM, üniversite, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürütülen projenin saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemi kullanılarak ıslah çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. Proje ile ayrıca, gelecekte birliklere ve çiftçilere kendi ıslah sistemlerini kurmaları konusunda uygulamalı eğitimlerin yapılması, süt verimi yüksek yeni generasyonlar elde edilmesi, büyüme özellikleri yüksek malaklar elde edilmesi, üretim tekniklerinin geliştirilmesi, ve bilgilenmesinin sağlanması, hayvan sayısının arttırılarak üretici ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, kayıtlı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“Proje ile ilimizde manda sayısı ve süt verimi arttı”

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Kayıt altına alınan anaç mandalardan doğan malaklarda doğum, 6. ay ve 12. ay ağırlıkları tartılmakta, doğuran mandalarda en az 5 ay süt verim kontrolü yapılmakta, veriler ‘Manda Yıldızı Programı'na girilmekte ve hesaplamalar sonucu damızlık seçimleri yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, bu proje ile ilimizin manda sayısında önemli derecede artışlar olmuş, mandalarımızın süt verimleri artmıştır. Projeden doğan malakların canlı ağırlıkları yükselmeye başlamış, yetiştiricilerde manda yetiştiriciliği konusunda bilinçlenme başlamış, kayıt tutma ve kayıtlı yetiştiricilik yaygınlaşmış, yetiştirici ile bakanlık ve üniversite arasında ilişkiler gelişmiş, manda ve ürünlerinin tanıtım ve yaygınlığı artmış ve yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmıştır” dedi.

“2022 yılında manda üreticilerine 6 milyon 245 bin 600 lira destek”

Proje çerçevesinde yetiştiricilere her yıl yayınlanan ‘Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı' ile belirlenen miktarlarda hayvan başına destekleme yapıldığını söyleyen İl Müdürü Sağlam, “2022 Yılı destekleme miktarı boğa ve yıl içerisinde doğuran anaç manda için 2 bin TL, yıl içerisinde doğurmayan anaç manda için ise bin 200 TL'dir. 2022 yılında 91 işletme 3 bin 124 manda ve bin 18 malak için toplam 6 milyon 254 bin 600 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.