Samsun'da mandalara suni tohumlama projesi meyvelerini veriyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Manda Türünde Suni Tohumlama Projesi'nin meyvelerini verdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Samsun'da Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi 2020 yılında başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Sarıköy Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan ve söz konusu projeden hayvanlarına suni tohumlama yaptıran Mehmet Aydınoglu‘na ait işletmeyi ziyaret etti.

İşletmede suni tohumlamadan doğan malaklara kulak küpesi takılırken, İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilimizde uygulanmakta olan Manda Türünde Suni Tohumlama Projesi'nin meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz” dedi.

Proje ve desteklerden de bahseden müdür Sağlam, “İlimizde faaliyet gösteren 9 serbest veteriner hekimin görevli olduğu projede kullanılan bin doz sperma Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden temin edilmiş olup; proje ile manda ıslahında daha sağlıklı ve kaliteli gen elde edilerek, bu hayvanlarda et ve süt üretimi açısından kayda değer sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Proje kapsamında 2020-2022 yılı arası dönemde 9 serbest veteriner hekim eliyle 530 adet manda tohumlanmış ve 2022 yılında ise yine proje bütçesinden 725 doz İtalyan manda sperması alımı yapılmıştır. 2022 yılı için, hayvancılık desteklemeleri kapsamında; suni tohumlamadan doğan malaklara ilave 500 TL/ baş destekleme ödemesi yapılırken, dişi mandalara yine 500 TL/ baş ve soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara 300 TL/ baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 TL/ baş ve soy kütüğüne kayıtlı malaklara ise ilave 300TL/ baş destekleme ödemesi yapılacaktır" diye konuştu.

Ziyarete ayrıca; Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin, teknik personel ve birlik personeli eşlik etti.