Samsun'da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında "Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi" Samsun'da başlatıldı.

Bu kapsamda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret etti. İbrahim Sağlam'a Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ve birlik personelinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında; işletmede bir mandaya projede görevli Serbest Veteriner Hekim Halit Bülent Albayrak tarafından suni tohumlama uygulaması yapıldı.

İl Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde uygulanmakta olan 'Mandalarda Suni Tohumlama Projesi'nde 8 serbest veteriner hekim görevli olup, projede kullanılacak spermalar Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinden temin edilmiştir. İlk etapta 250 doz sperma alınmış ve proje ile ilgili tüm malzemeler, bakanlık tarafından gönderilen proje ödeneği ile il müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir. Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz etmektedir. İlimizde uygulanmaya başlanan proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün olacaktır” dedi.

İbrahim Sağlam daha sonrasında Bafra'nın Doğanca Mahallesi'ne giderek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından onaylanmış olan Manda Sütü İşleme ve Üretim ve Pazarlama Projesi kapsamında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından inşaatına başlanmış tesisi de ziyaret ederek bilgi aldı.