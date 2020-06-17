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Samsun'da Martı Timleri faaliyette

Samsun’da Bisikletli Polis Timleri (Martı Timleri) faaliyete başladı.

Samsun'da Bisikletli Polis Timleri (Martı Timleri) faaliyete başladı.


İl Emniyet Müdürlüğü yaz aylarının gelmesi ile birlikte halkın yoğun olarak bulunduğu, motorlu araçlar ile ulaşımın olmadığı veya zor olduğu park, bahçe, piknik alanları ve özellikle sahil bölgesinde önleyici hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ile meydana gelen olaylara en kısa sürede el koymak, olayın şüphelilerinin yakalama ve meydana gelen olayın delillerine el koymak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde kuruluşu bulunan "Bisikletli Polis Timleri (Martı Timleri)" faaliyete geçirildi.


Bu kapsamda Samsun'da da Martı Timleri faaliyete başladı.

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