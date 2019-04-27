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Samsun'da Masa Tenisi Turnuvası

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine spor ve eğlence dolu hafta sonu geçirme imkânı sunuyor.


Her yaş grubuna özel etkinlikleriyle bölgenin çekim merkezi olan Samsun Piazza'da, 28 Nisan Pazar günü saat 13.00'te katılımın ücretsiz olduğu Decathlon Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek. Zemin kattaki turnuvaya katılmak için danışma birimine başvurup, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club formunu doldurmak yeterli olacak.


Masa Tenisi Turnuvası hem spor yaparak sağlıklarını korumak hem de aile, eş, dost ve akrabalarıyla hoşça vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

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