Samsun'da 'mavi'ye bir adım kaldı

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun artık 100 binde 30,97 vaka oranıyla artık ‘sarı', ‘mavi'ye bir adım kaldı” dedi.

Haftalık vaka sayıları açıklandığı andan sonraki birçok hafta Türkiye'de 100 bin nüfusa oranla en çok vaka görülen il olan Samsun'da kontrollü normalleşme süreci ve kısıtlamalar meyvesini vermeye başladı. Uygulanan tedbirler ve alınan önlemlerin ardından Samsun ilk kez ‘kırmızı' ve ‘turuncu' renkten ayrılarak ‘sarı' renge döndü. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ‘mavi' renge dönmeye 1 adım kaldığını ifade etti.

Mavi renk için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini hatırlatan ve aşının önemine değinen Oruç, “Samsun artık 100 binde 30,97 vaka oranıyla artık ‘sarı' ‘mavi'ye bir adım kaldı. Emeği geçen tüm aşı ekiplerimize ve aşının gücüne inanarak bize destek olan tüm Samsunlulara teşekkürler. Ama durmak yok. Mavi şehir olana kadar mücadeleye devam. Hedef mavi Samsun. Bu güce güvenin” diye konuştu.