Samsun'da mayıs ayı konut satışları yüzde 36,5 artarak 1003 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2021 yılı Mayıs ayında konut satış oranlarının bir yılda yüzde 36,5 artarak 1003 olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Mayıs Ayı Konut Satış İstatistiklerinden "Samsun İli, Konut Satış İstatistikleri" konusunda bir basın açıklaması yaptı. Verilen bilgilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Samsun'da 2021 yılı Mayıs ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 36,5 artarak 1003 olarak gerçekleşti. 1003 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,7'si Samsun'da gerçekleşirken en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 17. sırada yer aldı.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 15,4 azalarak 181 olarak gerçekleşti

Samsun'da ipotekli konut satışları sayısı 181 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,7 ile 14. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Samsun'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 57,8 artarak 822 olarak gerçekleşti

Samsun'da diğer satış türleri sonucunda 822 konut el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 82 oldu. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,7'lik pay alarak 19. sırada yer aldı.

Samsun'da 1003 konut satışının, 345'i ilk satış, 658'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 59 bin 166 konut satışının 18 bin 204'ü (yüzde 30,8) ilk satış, 40 bin 962'si ise (yüzde 69,2) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Samsun'da ise 1003 konut satışının 345'i (yüzde 34,4) ilk satış, 658'i ise (yüzde 65,6) ikinci el satış olarak kayda geçti.