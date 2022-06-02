Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da sokaktaki mazgalın çalınması olayıyla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki demir mazgal yerinden çıkartılarak hurdacıya satmak için çalındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili E.G. ve D.İ. adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.