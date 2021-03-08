İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması

Samsun’a kalabalığın yoğun olduğu Mecidiye Caddesi’nde polisler HES kodu sorgulamadan vatandaşları caddeye almıyor.

Samsun'a kalabalığın yoğun olduğu Mecidiye Caddesi'nde polisler HES kodu sorgulamadan vatandaşları caddeye almıyor.


Samsun'da korona virüs istatistiklerinde artık gözlenmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezi bölgelerine vatandaşların girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor. Halkın yoğun olduğu İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Mecidiye Caddesi girişinde HES kodu sorgulanmadan kimse caddeye alınmıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.