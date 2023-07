Samsun'da menfeze çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında menfeze çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karakolu 49. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Seven idaresindeki 34 BNJ 211 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedil esi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada, araç sürücüsü Ayhan Seven (24) ile E.İ. (4), M.İ. (7) , Nesibe İnan (45), ve Emre İnan (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen araç sürücüsü Ayhan Seven acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.