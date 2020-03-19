İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da merdiven altı dezenfektan operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda merdiven altı olarak üretilen ve sahte olduğu değerlendirilen 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 4 bin 740 adet tek kullanımlık ıslak mendil ele geçirildi.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ülkemizde görülen korona virüsü salgını nedeniyle yasa dışı, merdiven altı olarak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen temizlik malzemelerine yönelik yapılan çalışmada, ilimiz Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen, 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü (el dezenfektanı), 4 bin 740 adet tek kullanımlık ıslak mendil ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak iş yeri işletmecisi hakkında 5607 ve 6769 SKM suçlarından yasal işlemlere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.