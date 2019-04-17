Samsun'da metan gazından 21 milyondan fazla gelir elde edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nu sunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Arslan, Katı Atık Düzenli Depolama alanından çıkan metan gazının kullanılarak enerji elde edilmesi işinden elde edilen metan gazından 7 yılda toplam 21 milyon 828 bin 529,77 TL gelir elde edildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını dün yaptıktan sonra 2018 yılı Faaliyet Raporu'nu onaylamak için bugün tekrar toplantı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığından Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda tek madde görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Arslan, 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendirdi.

2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında sunum yapan Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Arslan, “2018 yılı gider bütçesi 855 milyon TL, tahmin edilen bu bütçe ise 809 milyon 259 bin 425,43 TL olarak yüzde 95 oranında gerçekleşti. 2018 yılında 775 milyon olarak tahmin edilen gelir bütçesi ise 716 milyon 520 bin 293,57 TL (net) olarak yüzde 92 oranında gerçekleşti” dedi.

“Metan gazından 21 milyondan fazla gelir elde edildi”

2018 yılında yapılan faaliyetler hakkında konuşan Ahmet Arslan, “Katı Atık Düzenli Depolama Alanından Çıkan Metan Gazının Kullanılarak Enerji Elde Edilmesi işi kapsamında ARİER Yat. Dan. İnş. Tah. Tic. A. Ş.'ye ihale edilmiş olup, bu şirket metan gazından elektrik üretimi yapabilmek için Samsun Avdan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş adlı şirketi 2010 yılında kurarak çalışmalarına başladı. Firma elektrik üretimine ise 2012 yılında başlanılmış olup, bugüne kadar 21 milyon 828 bin 529,77 TL gelir elde edildi. Toplamda 6 makine ile üretilerek sayaçtan geçen elektrik miktarı 50.185.103 KW oldu. Ayrıca metan gazından elektrik üretimi sırasında jeneratörlerin meydana getirdiği ısı, SASKİ Genel Müdürlüğü'nün arıtma çamurlarının kurutularak bertaraf edilmesinde kullanılmaktadır” dedi.

“Tıbbi atıklardan 30 milyondan fazla gelir elde edildi”

Büyükşehir Belediyesi'nin tıbbı atıklardan da gelir elde ettiğinin altını çizen Arslan, şunları söyledi:

“Sterilizasyon Ünitesi ATHİSA Çev. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2008 yılında kuruldu. Tesisin kapasitesi 450 kg/saattir. Samsun Büyükşehir Belediye sınırları dahilindeki sağlık kuruluşlarından alınan ortalama tıbbi atık miktarı 5,5 ton/gündür. Bugüne kadar yaklaşık 15.731,81 ton tıbbi atık bertaraf edilmiş olup, 30 milyon 315 bin 688,95 TL gelir elde edildi.”

Ahmet Arslan'ın sunumunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyet raporu oylandı. Faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisten ilgili komisyonlara havale edilen maddeler 18 Nisan'da komisyonlarda görüşülecek.