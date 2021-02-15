Samsun'da metre kareye 30 kiloya yakın yağış düştü

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile Akdeniz'den gelen nemli havanın birleştiği Samsun'da soğuk ve yağışlı iklim koşulları etkisini sürdürüyor. Samsun'da gece saatlerden öğle saatlerine kadar metre kareye 30 kiloya yakın yağış (kar, yağmur ve karla karışık yağmur) düştü.

Kış mevsiminin çok soğuk geçmediği Samsun, birçok il gibi şubat ayının ortalarına doğru kış ile tanıştı. Birkaç gün önce soğuyan hava sıcaklıkları Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ve Akdeniz üzerinden gelen nemli hava ile birleşince yağışa dönüştü. Samsun'da Pazar günü metre kareye 8 kilo yağış düşerken, Pazartesi günü öğlene kadar ise metre kareye 24 kilodan fazla yağış düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıkları ve yağışlar ile alakalı şu ifadelere yer verildi:

“Pazartesi itibariyle Samsun merkezde metre kareye 24 kilo yağış düştü. Pazar günü ise metre kareye yaklaşık 8 kilo yağış düşmüştü. Bundan sonraki süreçte özellikle iç kesimlerde bugün ve Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların kıyılarda karla karışık yağmur şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Şiddetli yağışlar Perşembe günü itibarıyla zayıflıyor, kıyılarda bir yağış görünüyor. Cuma günü yağışlar tekrar şiddetlenecek. Cumartesi günü yağış beklemiyoruz. Pazar ve Pazartesi günü ise kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde de kar yağışı bekliyoruz. Soğukların devam edeceğini öngörüyoruz. Şubat ayının sonuna kadar çok büyük bir ısınma yok. 10 günlük tahminlerimize göre ısınma öngörmüyoruz. Samsun'da Balkanlardan gelen soğuk hava ve Akdeniz'den gelen nemli havanın birleşmesiyle yağışlı ve soğuk bir hava hakim olacak.”

Samsun'da hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında değişirken, 10 günlük süreçte büyük bir ısınma beklenmiyor.