Samsun'da metre kareye 38,8 kilo yağış düştü

Yağışlı havanın etkisine giren Samsun'da Salıpazarı ilçesinde metre kareye 38,8 kilo yağış düştü.

3 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Samsun'da havaların 25 dereceden 10 dereceye kadar düşmesi, yağışları da beraberinde getirdi. Bölge illerdeki bazı yüksek kesimlerde yağışın şekli kara dönüşürken, Samsun'da ise sağanak etkili oldu. Samsun merkezde son 24 saatte metre kareye 16,6 kilo yağış düşerken, Samsun'da en çok yağış alan ilçe ise metre kareye 38,8 kilo yağışın düştüğü Salıpazarı ilçesi oldu.

11 Nisan 09.00 ile 12 Nisan 09.00 arasında Samsun'da en çok yağış 38,8 kilo ile Salıpazarı'na düşerken, Çarşamba'da metre kareye 26,1 kilo, Ayvacık'ta 25,9 kilo, Asarcık'ta 22,9 kilo, Kavak'ta 22,9 kilo, Ladik'te 22,2 kilo, Canik'te 20,5 kilo, Vazirköprü'de 20,2 kilo, Havza'da 17,6 kilo, İlkadım'da 16,6 kilo, Atakum'da 16,4 kilo, Tekkeköy'de 14,1 kilo, Terme'de 13,7 kilo, 19 Mayıs'ta 8,7 kilo, Bafra'da 8,3 kilo, Alaçam'da 1 kilo ve Yakakent'te 900 gram yağış düştü.

Samsun'da yağışlı havaların 16 Nisan Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenirken, hava sıcaklığının her gün artarak 17 Nisan Pazar günü yeniden 24 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.