Samsun'da metrekareye 119,9 kilo yağış düştü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde son 24 saatte metrekareye 119,9 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saatte gerçekleşen yağışlar hakkında bilgi verdi. Verilere göre Samsun'da 6 Şubat saat 06.00 ile 7 Şubat 06.00 saatleri arasında son 24 saatte en çok yağış metrekareye 119,9 kilo ile Salıpazarı ilçesine düştü. Çarşamba'da metrekareye 83,2 kilo yağış düşerken Yakakent'te 68,9 kilo, Atakum ise 49,2 kilo yağış aldı.

Yağışların gün boyunca etkili olduğu Samsun'da ayrıca son 24 saatte Ayvacık'ta 45,5 kilo, Canik'te 41,9 kilo, Terme'de 37,1 kilo, Kavak'ta 37 kilo, Havza'da 34 kilo, Tekkeköy'de 31,1 kilo, Bafra'da 26,4 kilo, İlkadım'da 25,6 kilo, Asarcık'ta 23,7 kilo, 19 Mayıs'ta 21,2 kilo, Alaçam'da 10,2 kilo, Vezirköprü'de 7,3 kilo ve Ladik'te 1,1 kilo yağış düştü.

Kuvvetli kar, rüzgar, fırtına ve deniz uyarısı

Soğuk havaların etkili olduğu Samsun'da birkaç gün daha soğukların etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 3 ila 7 derece arasında olması tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Çorum dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde görülecek yağışların; Samsun, Sinop, Ordu çevrelerinde kıyılarda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, bölgemizin kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'de rüzgarın, batıda batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde batısında, Perşembe günü sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.