Samsun'da metrekareye 32,3 kilo yağış düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun'un merkez Canik ilçesinde son 24 saatte metrekareye 32,3 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Samsun ve çevrelerinde sağanak etkili oldu. 5 Eylül saat 06.00 ile 6 Eylül saat 06.00 sıralarında Samsun'un merkez ilçelerinden Canik'te metrekareye 32,2 kilo, Atakum'da 22 kilo ve İlkadım'da 8,1 kilo yağış düştü. Öğleden sonra gece saatlerine kadar süren sağanak, 10 dakikalık sürede yoğun bir şekilde yağınca bazı cadde, sokak ve ana arterlerde su birikintileri yaşandı.

Sağanağın cuma gününe kadar yer yer etkisini sürdürmesi beklenirken, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış geçişlerinde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor” ifadeleri kullandı.

Samsun'da termometreler 6 Eylül'de 22 dereceyi gösterirken, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artması ve hafta sonu sıcaklıkların 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor.