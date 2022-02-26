Samsun'da metrekareye 52 kilo yağış düştü

Samsun'da son 24 saatte metrekareye 52 kilo yağış düştü.

Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur Samsun merkez ve birçok ilçesinde etkili oldu. Aralıksız devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışından ötürü bazı bölgelerde rögarlar taştı. Yağışlar toprağı suya doyurdu. Bazı bölgelerde yol üstünde bulunan alanlarda yaşanan küçük çapta toprak kaymaları sonucu yol üzerine toprak ve kaya parçaları indi.

En çok yağış alan ilçeler ise 19 Mayıs, Bafra, Salıpazarı ve Çarşamba ilçeleri oldu. Metrekareye düşen yağış miktarı yaklaşık 19 Mayıs ilçesinde 52 kilogram, Bafra ilçesinde 49 kilogram, Salıpazarı ilçesinde 47 kilogram, Çarşamba ilçesinde 42 kilogram, Samsun şehir merkezinde ise 33 kilogramı buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orta ve Doğu Karadeniz'de, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın denizde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Olumsuz hava koşullarından ötürü bazı gemiler Samsun açıklarında fırtınanın dinmesini bekliyor.