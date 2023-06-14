Samsun'da milli maç hazırlığı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Türkiye-Galler milli maçı öncesinde takımların antrenmanını yapacağı Samsunspor Batıpark Spor Tesisleri'nde zemin iyileştirme, kazı dolgu ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak Türkiye-Galler maçı öncesinde Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Spor Tesisleri'nde zemin iyileştirme, kazı dolgu ve asfalt çalışmaları yaptı. A Milli Takım ve Galler ekibinin idmanlarını gerçekleştirecekleri 3 bin 800 metrekarelik alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, milli maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

“En güzeli olacak”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli BSK Asfalt Şefi İnşaat Mühendisi Burak Görmüş, "Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Spor Tesisleri'nde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 3 bin 800 metre karelik alanda zemin iyileştirme ve kazı dolgu çalışmalarının ardından asfaltlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis, en güzel görüntüsüne kavuşacak" dedi.