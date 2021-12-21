Samsun'da ‘Milli Mücadele Ödülleri' verilecek

Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Milli Mücadele'nin 102. yılı nedeniyle bir ödül töreni organizasyonuna hazırlandıklarını açıkladı.

Ödül törenini geleneksel hale getireceklerini belirten Mehmet Yazıcı, “Biz bu akımı Samsun'da başlattık. Türkiye'nin birçok büyük şehirlerinde bu organizasyonlar nasıl düzenleniyorsa Samsun'da aynı şekilde düzenlenecek. Samsun'u sahipsiz bırakmayacağız. Bu şehre emeği geçen insanları da her yıl ödüllendireceğiz. Şimdiden ödül törenimiz hayırlı olsun" dedi.

Mesut Yar'ın sunuculuğunu yapacağı tören 8 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da bir otelde yapılacak. Gecede sanatçı Resul Dindar da sahne alacak.