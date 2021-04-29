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Samsun'da minibüs devrildi: 3 yaralı

Samsun’da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 80. kilometresi Kozluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Dalkıç idaresinde bulunan 28 ABA 632 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bordür taşlarına sol ön tekerliği ile çarptıktan sonra sağa doğru savrularak yoldan çıkıp devrildi. Kazada araç sürücüsü Cihan Dalkıç ile Müesser Dalgıç ve Gülcan Dalgıç yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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