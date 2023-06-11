Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da minibüsün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi eski mezbane kavşağında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Osman Sezgin idaresindeki 52 LE 890 plakalı minibüs, Turgut Gökmen yönetimindeki 55 ARD 11 hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Fatma Kurt, Hatice İnan ve Merve Sezgin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.