İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Dış Kavşak'ta saat 04.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Işık idaresindeki 55 GR 084 plakalı minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Gazi Giray Günaydın'ın kullandığı 06 ABZ 520 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gazi Giray Günaydın ile minibüste bulunan Ömer Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.