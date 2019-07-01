Samsun'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da minibüs ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık istikametine seyir eden Orhan U. (53) yönetimindeki 55 FG 752 plakalı Ayvacık Özel Halk Otobüsü, önüne aniden çıkan Recep Mete (53) idaresindeki patpata çarptı. Kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü Recep Mete, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Recep Mete kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarında tarım aracı sürücüsünün kaza alanında bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt almak istediği ve aniden yola çıktığı görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.