Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde saat 11.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Cabbar idaresinde 55 KC 910 Ford marka minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada Sümeyye Cabbar (13) ile Sümeyra Cabbar (20) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.