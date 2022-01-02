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Samsun'da minibüs takla attı: 3 yaralı

Samsun’da minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan D.P. idaresindeki 34 EK 6037 plakalı minibüs, kavşak noktasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan minibüs takla atarak yol kenarında durabildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ters dönmüş araçta bulunan sürücü D.P., Y.Y. ve H.Z. ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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