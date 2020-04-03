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Samsun'da minibüs tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Samsun’da minibüsün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nejat A. idaresindeki 55 M 1050 plakalı minibüs, Adnan E. yönetimindeki 11 AAH 402 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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