Samsun'da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 20. kilometresinde saat 08.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Trabzon'a giden Mümin Meral'in (35) kullandığı 61 AP 437 plakalı panelvan minibüs, sol şeritten önüne geçtiği ve yavaşladığı iddia edilen Hayrullah Akyel yönetimindeki 55 HH 233 çekici ve 55 ABZ 051 dorse plakalı mıcır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Mümin Meral ile Sabri Serdar (59), Sevgi Söğüt (28) ve Yunus Karagöz (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Hayrullah Akyel, aracıyla seyir halindeyken büyük bir patlama sesi duyduğunu, aracının lastiğinin patladığını zannettiğini, araçtan inip baktığında minibüsün arkadan kendi aracına çarptığını gördüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay