Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 35. kilometresi Kavak Tepesi mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadircan Atar (23) yönetimindeki 55 M 0062 plakalı minibüs, aynı istikamete seyir eden Mustafa Coşkun idaresindeki 05 LA 538 çekici ve 05 FD 076 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan Gülümser Yılmaz (23) ağır yaralandı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülümser Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.