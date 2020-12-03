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Samsun'da minibüsçü gerginliği

Samsun’da UKOME tarafından seyir güzergâhlarıyla ilgili yapılan değişiklik sonucunda şikâyetçi olan minibüsçüler Terme Hükümet Konağı önünde eylem yaptılar.

Samsun'da UKOME tarafından seyir güzergâhlarıyla ilgili yapılan değişiklik sonucunda şikâyetçi olan minibüsçüler Terme Hükümet Konağı önünde eylem yaptılar.


Samsun'un Terme ilçesinde bulunan mahalle hattında taşımacılık yapan minibüsçüler, mevcut seyir güzergahlarının değiştirilmesinden dolayı şikayetlerini dile getirmek üzere Terme Hükümet Konağı önünde toplandılar.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı (UKOME), Yalı Mahallesi ile Evci Mahallesi minibüsçüleri arasında sıklıkla yaşanan tartışma ve sınırların ihlalinden dolayı Yalı Mahallesi dolmuş güzergahında değişiklik yaptı. Yeni güzergâha itiraz eden dolmuşçular Terme Hükümet Konağı önüne giderek Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüştüler.


UKOME yetkililerinin minibüsçülerin sorunlarını çözüme kavuşturmak üzere tekrar toplanacağı ve ilçedeki tüm minibüsçülerin taleplerinin dinlenmesinin ardından ortak karara varılacağı belirtildi.

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