İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da yolu karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da yolu karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100.Yıl Bulvarı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yer idaresindeki 34 UE 4624 plakalı minibüs, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Hatice Şenarslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.