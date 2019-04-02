İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Samsun'da Mirac Kandili idrak edildi

Samsun’da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Samsun'da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.


Hazreti Muhammed'in Allahü Teala'nın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla camilerde Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Mirac Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı. Vatandaşlar camilere akın ederek bu mübarek geceyi idrak etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid kasideleri okundu. Gecenin sonunda vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Camiye gelen vatandaşlara ise İlkadım Belediyesi'nce lokma tatlısı ikram edildi.


Büyük Cami'deki mevlit programına Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.