Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı 355 bin 388'e ulaştı

Samsun'da 2019 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 91 adet (yüzde 0,03), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 7 bin 37 adet (yüzde 2) artarak 355 bin 388 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 37 adet arttı

Samsun'da 2019 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 91 adet (yüzde 0,03), bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 37 adet (yüzde 2) artarak 355 bin 388 adete ulaştı.

En fazla otomobil var

2019 yılı Haziran ayı İtibarıyla Samsun'daki toplam 355 bin 388 motorlu kara taşıtının yüzde 48,5'i (172 bin 304) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 511) minibüs, yüzde 0,4'ü (1520) otobüs, yüzde 19,2'si (68 bin 61) kamyonet, yüzde 2,8 (10 bin 97) kamyon, yüzde 10,5'i (37 bin 371) motosiklet, yüzde 0,2'si (623) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6'sı (51 bin 901) traktörlerden oluşmakta.

En fazla otomobilin devri yapıldı

Samsun'da Haziran ayında 9 bin 227 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içerisinde yüzde 67,1'i ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 18,2 ile kamyonet ve yüzde 4,5 ile motosiklet takip etti.

Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip

2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 44 bin 761 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Samsun, 355 bin 388 adet trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip.

En fazla motosiklette artış gözlendi

Samsun'da 2019 yılı Haziran ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, motosiklet (yüzde 3,3), özel amaçlı taşıtlar (yüzde 3,1) ve otomobil (yüzde 2,4) şeklinde gerçekleşti.