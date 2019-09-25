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Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü

Samsun’da motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki genç, park halinde olan traktör romörküne çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki genç, park halinde olan traktör romörküne çarptığı kazada hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kahyalı Mahallesi'nin Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 21 yaşındaki Burhan Karaca, motosikletiyle seyir halindeyken park halindeki traktör romörküne çarptı. Kazada, ağır yaralanan Burhan Karaca kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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