Samsun'da motosiklet belediye otobüsüyle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat A. idaresindeki 55 AUM 62 plakalı motosiklet ile Uğur B.'nin kullandığı 55 BBL 26 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sedat A. ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.