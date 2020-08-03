İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybüke A., idaresindeki 06 BB 2853 plakalı motosiklet ile seyir ederken önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapınca motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aybüke A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.