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Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Cavga idaresindeki 55 ADZ 122 plakalı motosiklet rampa sşağı inerken devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emir Cavga, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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