Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Sebze Hali yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nafız B. yönetimindeki 55 AHP 86 plakalı motosiklet ile Hakan B.'nin kullandığı 55 ANA 07 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.