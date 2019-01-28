Samsun'da motosiklet kaldırıma çarpıp devrildi: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark Bowlign Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Ufuk idaresindeki 55 BEF 78 plakalı motosiklet, kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ergün Ufuk ile yanında bulunan Tolunay Erdoğan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.