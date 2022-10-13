İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosiklet ile taksinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet ile taksinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim U. idaresindeki 07 BJV 89 plakalı motosiklet ile Cem D.'nin kullandığı 55 T 0056 ticari taksi kazaya karıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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