Samsun'da motosiklet üzerinde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen motosikletli 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklette bulunan 2 şahsın bir yaya ile alışveriş yaptığını tespit etti. Polis olaya müdahale ederek, motosiklet üzerinde bulunan E.S.'den 4 kapsül, F.R.C.'den 5 kapsül ve yaya E.Ç.'den ise 4 kapsül olmak üzere toplam 13 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirdi. E.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan E.S. ve F.R.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.