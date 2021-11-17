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Samsun'da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı

Samsun’da bir motosiklet kavşaktan dönerken kayarak devrildi.

Samsun'da bir motosiklet kavşaktan dönerken kayarak devrildi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen motosikletli düşme nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kazada diğer yoldan gelen hat dolmuşu da duramayarak motosiklete çarptı.


Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ARH 53 plakalı motosiklet Rıhtım Bulvarı'ndan 100.Yıl Bulvarı'na dönerken kavşakta devrildi. Üzerindeki motosikletli düşme sonucu yaralandı. Kaza esnasında Gençlik Caddesi'nden 100. Yıl Bulvarı'na seyreden hat dolmuşu da önünde seyir eden motosikletin devrilmesiyle duramayarak ona çarptı.


Kurye olarak çalıştığı öğrenilen motosikletli 112'ye yapılan ihbar sonrası gelen ekiplerce hastaneye götürüldü.

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