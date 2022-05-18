Samsun'da Müzeler Günü etkinliği

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında Atatürk temalı resim sergisi açıldı.

18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Samsun Müze Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün Samsun'a her geldiğinde ikamet ettiği Gazi Müzesi'nde (Mıntıka Palas Otel) etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk önce İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Programda konuşan Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül, “18 Mayıs Müzeler Günü'nde müdürlüğümüze bağlı Gazi Müzesi'nde ertesi günün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle bir etkinlik düzenledik. Atatürk Samsun'da 4 defa kaldı. Samsun'a her gelişinde kaldığı ve ulusal kararların alındığı Gazi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Atatürk'ün sevmiş olduğu şarkılar canlı performans ile sergilendi. İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hem Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirdiler hem de Atatürk temalı resimlerinin sergisini açtılar. 1 hafta boyunca açık kalacak serginin açılışını da bugün gerçekleştirdik” dedi.

Etkinlik, müzik performansının ardından resim sergisinin açılmasıyla devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'a gelen yerli turistler de müze ziyaretinin yanı sıra resim sergisine de göz gezdirdi.

Öte yandan Müzeler Haftası dolayısıyla Müze Müdürlüğü tarafından Samsun'un belirli kesimlerinde arkeolojik kazı çalışmaları da yapılacak.