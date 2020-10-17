İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçerken, 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçerken, 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulama ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 130 şahıs, 17 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk binayı kontrol etti. 1 şahsa amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı, 2 şahsa pandemi kurallarına aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı, 124,78 gram esrar maddesi, 61 adet sentetik ecza hap, 0,93 gram metamfetamin maddesi, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 23 adet 7,65 mm çapında mermi, 1 adet pompalı tüfek, 29 adet tüfek kartuşu elde edilmiş ele geçirildi. Olayda ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 9'una uyuşturucu madde kullanmak, 2 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.