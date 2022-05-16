Samsun'da nefes kesen 19 Mayıs etkinlikleri

19 Mayıs deninde akla ilk gelen şehir olan Samsun'da bayram çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Samsun Valiliği yaptığı açıklama ile herkesi etkinlikleri izlemeye çağırdı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “103 yıl önce Milli Mücadele'nin ilk adımı atılarak, kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir Samsun'umuzda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur ve gurunu hep birlikte yaşıyoruz. 17 Mayıs 2022 Salı günü 14.00 ve 20.00 saatlerinde Tütün İskelesi'nde gerçekleştirilecek adrenalin dolu Flyboard gösterisi ve 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 16.00'da Doğupark'ta Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gerçekleştireceği muhteşem uçak gösterisine siz kıymetli hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bayrak yürüyüşlerine katılmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunulan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatışının 103. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı hep birlikte büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ve 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 18.00'de Atakum Çobanlı İskelesi'nde başlayacak olan 1919 Metrelik Bayrak Yürüyüşlerimize ve 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 20.30'da DSİ Bölge Müdürlüğü (56'lar) önünden başlayacak olan Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşümüze siz kıymetli hemşehrilerimizi bekliyoruz.”